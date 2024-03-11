Фактичні збори з податку на розкіш: зросли за 2023 рік, але скоротилися порівняно з довоєнним періодом — ДПС

2023 року податкові збори з транспортного податку або податку на розкіш зросли на 55% — зі 103,5 млн грн до 160,5 млн грн, проте помітно скоротилися порівняно з періодом до введення в Україні воєнного стану — у 1,7 раза менше показника 2019 року. Дані щодо фактичних податкових надходжень «Мінфіну» надав директор Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби Олександр Корчовний.

Фактичні збори з податку на розкіш: зросли за 2023 рік, але скоротилися порівняно з довоєнним періодом — ДПС
Фото:depositphotos

Динаміка надходжень з транспортного податку наступна:

  • 1 січня 2024 року — 160,5 млн грн;
  • 1 січня 2023 року — 103,5 млн грн;
  • 1 січня 2022 року — 158,4 млн грн;
  • 1 січня 2021 року — 202,8 млн грн;
  • 1 січня 2020 року — 270 млн грн.

При цьому 2023 року податкові органи одразу в 5,5 разів збільшили кількість виписаних повідомлень-рішень щодо транспортного податку — з 1,4 тис. до 7,5 тис. штук.

Хто отримав найбільше податкових рішень

Якщо говорити про населення, то найбільше податкових рішень з податку на розкіш відправлено мешканцям Києва (1), а топ платників має такий вигляд:

  1. м. Київ — 1 848;
  2. Дніпропетровська область — 988;
  3. Харківська область — 503;
  4. Одеська область — 426; 5.
  5. Київська область — 370;
  6. Львівська область — 275;
  7. Вінницька область — 218.





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Фактичні збори з податку на розкіш: зросли за 2023 рік, але скоротилися порівняно з довоєнним періодом — ДПСФактичні збори з податку на розкіш: зросли за 2023 рік, але скоротилися порівняно з довоєнним періодом — ДПС
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