Розмитнення автомобілів через “Дію“ з'явиться в 2023 році, - Мінцифри

У 2023 році в мобільному додатку "Дія" з'явиться можливість розмитнення автомобілів на іноземних номерах. Це підтвердив керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

За його словами, технічно функція розмитнення автомобілів через мобільний додаток "Дія" вже практично готова. Справа залишилася за народними депутатами Верховної Ради, які мають затвердити відповідний законопроект.

Нагадаємо, у Верховній Раді у 2022 році зареєстрували законопроекти №7466 та 7468, які передбачають запровадження розмитнення автомобілів на іноземних номерах через мобільний додаток "Дія". Наразі ці проекти законів доопрацьовують, щоб знайти формулу розмитнення та узгодити її з народними депутатами. До речі, спочатку очікувалося, що розмитнення машин через мобільний додаток "Дія" запрацює у 2022 році.

У лютому 2023 року народні депутати розглянули ці проекти законів у першому читанні та не затвердили їх. Деякі нардепи дійшли тоді висновку, що розмитнення автомобілів через мобільний додаток "Дія", у такому вигляді, як його пропонує Міністерство цифрової трансформації, призведе до того, що державний бюджет втратить значні грошові надходження.

Очікується, що формула вартості розмитнення євроблях через "Дію" залежатиме від віку, типу та обсягу двигуна й ексклюзивності ТЗ, але не від його вартості. Потрібно буде також платити акциз та ПДВ.

Сам процес розмитнення автомобілів через додаток "Дія" займе приблизно 10 хвилин. Для цього потрібно буде заповнити митну декларацію (запровадити VIN-код автомобіля, деякі поля підтягнуться автоматично), сплатити митні платежі через "Дію" та пройти митний контроль. Потрібен буде цифровий паспорт, банківська картка для оплати, оригінали паспорта громадянина, документа про покупку авто, техпаспорта, документа, що підтверджує факт зняття машини з обліку в країні реєстрації.

Якщо автомобіль ввозиться в Україну на користь іншої особи, то обов'язково буде потрібен відповідний договір чи нотаріальна довіреність.

Асоціація автоімпортерів і дилерів виступила проти розмитнення автомобілів через додаток "Дія", як його запропонували в першому варіанті. Асоціація вважає, що ці проекти законів лобіюють ринок вживаних автомобілів, а їхнє ухвалення може нібито позбавити інвестицій український автобізнес.

Нагадаємо, раніше стала відома вартість євроблях, які зможуть безкоштовно розмитнювати бійці ЗСУ.