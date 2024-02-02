Розмитнення авто в «Дії»: що є в законопроєкті, який підтримав комітет ВРУ
Міністр Федоров заявив, що він ліквідує низку корупційних схем на митниці.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт
Міністр зазначив, що основним моментом є те, що законопроєкт прибирає людський фактор з процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори.
«Після ухвалення законопроєкту зможете подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі Дія. Це важливий антикорупційний закон. Дякую комітету за підтримку. Далі в законопроєкту перше читання, сподіваюся на позитивне рішення в сесійній залі», - написав він.
У свою чергу голова комітету Данило Гетманцев
- визначення неісних пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;
- зміна модифікації легкового автомобіля;
- підготовка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);
- зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).
Також у законі пропонується:
- передбачити можливість подання електронної митної декларації за допомогою Порталу Дія;
- запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка надає інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;
- запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде продаватися у той момент, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою за вартість вжитого легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об’єм). двигуна), що міститься в Базі даних.