Розмитнення авто в «Дії»: що є в законопроєкті, який підтримав комітет ВРУ

Міністр Федоров заявив, що він ліквідує низку корупційних схем на митниці.

Розмитнення авто в «Дії»: що є в законопроєкті, який підтримав комітет ВРУ
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №10380, який передбачає впровадження розмитнення автомобілів у застосунку «Дія», повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує ZN.ua.

Міністр зазначив, що основним моментом є те, що законопроєкт прибирає людський фактор з процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори.

«Після ухвалення законопроєкту зможете подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі Дія. Це важливий антикорупційний закон. Дякую комітету за підтримку. Далі в законопроєкту перше читання, сподіваюся на позитивне рішення в сесійній залі», - написав він.

У свою чергу голова комітету Данило Гетманцев зазначив, що при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми:

  • визначення неісних пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;
  • зміна модифікації легкового автомобіля;
  • підготовка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);
  • зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Також у законі пропонується:

  • передбачити можливість подання електронної митної декларації за допомогою Порталу Дія;
  • запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка надає інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;
  • запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів, який буде продаватися у той момент, коли задекларована митна вартість вживаного легкового автомобіля, є меншою за вартість вжитого легкового автомобіля, ідентичного за маркою, комерційним описом (моделлю) та характеристиками (рік випуску, тип та об’єм). двигуна), що міститься в Базі даних.

Ірина Знась, ZN.ua





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