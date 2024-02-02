Розмитнення авто в «Дії»: що є в законопроєкті, який підтримав комітет ВРУ

Міністр Федоров заявив, що він ліквідує низку корупційних схем на митниці.

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №10380, який передбачає впровадження розмитнення автомобілів у застосунку «Дія», повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує ZN.ua .

Міністр зазначив, що основним моментом є те, що законопроєкт прибирає людський фактор з процесу визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори.

«Після ухвалення законопроєкту зможете подати декларацію для розмитнення авто в застосунку чи на порталі Дія. Це важливий антикорупційний закон. Дякую комітету за підтримку. Далі в законопроєкту перше читання, сподіваюся на позитивне рішення в сесійній залі», - написав він.

У свою чергу голова комітету Данило Гетманцев зазначив , що при запровадженні нової моделі ліквідуються схеми:

визначення неісних пошкоджень та несправностей легкового автомобіля;

зміна модифікації легкового автомобіля;

підготовка договорів купівлі-продажу легкового автомобіля (купчих, інвойсів);

зміна показників одометра (штучне збільшення або зменшення пробігу легкового автомобіля).

Також у законі пропонується: