Toyota RAV4 знову очолила світовий рейтинг найбільш продаваних моделей з початку року

Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4. Не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів до топ-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y. Про це пише «Укравтопром».

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Топ-10 світових бестселерів січня 2025 року