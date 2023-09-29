У Мережі випадково показали Toyota Camry нового покоління

У Мережі розмістили відео з новим автомобілем компанії Toyota, яке невдовзі після цього видалили. Деякі експерти вважають, що випадково показали Toyota Camry нового покоління.

У невинному відеоролику про покупку автомобілів та лізинг був показаний червоний седан із абсолютно новим дизайном. Відео називалося "The Amazing Toyota" ("Дивовижна Toyota").

Автомобіль з червоним кольором кузова має С-подібні фари, які з'єднані з решіткою радіатора як у нового Toyota Prius. Він нагадує інші нові моделі компанії Toyota, наприклад Crown Sport, офіційно представлений публіці в 2022 році.

Але Crown Sport 2022 року - наполовину універсал і наполовину кросовер, а червоний автомобіль у відео - седан. Деякі елементи його дизайну дуже подібні до Toyota Camry поточного покоління. Можливо перед нами Camry нового покоління.

Toyota Camry – це одна з найстаріших та найпопулярніших моделей компанії Toyota. Її випускають із 1982 року. Наразі автомобілістам пропонують Camry восьмого покоління (вона з'явилася шість років тому). Очікується, що незабаром Toyota випустить на ринок нову Camry.

Зверніть увагу, що червоний автомобіль, випадково показаний в Інтернеті, має великі чорні колеса та агресивний повітрозабірник. Мабуть, це спортивна версія, як TRD або навіть високопродуктивна версія GR Camry.

Раніше фотошпигуни сфотографували під час дорожніх тестів оновлену Toyota Camry. Поки не зовсім зрозуміло, чи це та сама модель, що показали у відео. Можливо, це дві різні моделі. Але не виключено, що це однакова модель.

Коли Toyota офіційно представить нову Camry? Офіційно про це ще нічого не повідомлялося. За даними австралійського журналу Drive, який посилається на інсайдерську інформацію, продаж цієї новинки розпочнеться в 2024 році. До речі, того ж 2024 року у продажу з'явиться кросовер Toyota RAV4 нового покоління.

В Україні зараз Toyota Camry продають у чотирьох комплектаціях. Стандартна комплектація Comfort оснащується гібридним 2,5-літровим двигуном, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Витрата палива у комбінованому циклі – 6,8 л на 100 км.

У цю комплектацію входять прожекторні світлодіодні фари, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, двозонний клімат-контроль, підігрів кермового колеса та багато іншого.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, чому в автомобілях Toyota моторне мастило потрібно міняти частіше, ніж рекомендує виробник.