Кросовер Hyundai Tucson: шпигуни показали оновлену версію

Компанія Hyundai тестує на дорогах оновлений кросовер Hyundai Tucson. Фотошпигуни сфотографували його та показали в Мережі фотографії.

Наразі автомобілістам пропонують Hyundai четвертого покоління. Він з'явився у 2020 році. Коли Hyundai почне випускати Tucson п'ятого покоління - поки не відомо. Але у цього кросовера незабаром з'явиться оновлена версія.

Судячи з шпигунських фотографій, новий Tucson отримає великі зміни в дизайні кузова. Які саме? Це поки що сказати важко через сильний камуфляж і панелі, які закривають деякі ділянки автомобіля.

Носова частина оновленого Tucson, схоже, набула нових фар. Верхні ліхтарі здаються більш кутоватими (у них форма паралелограма). У нижньому підсвічуванні, зважаючи на все, встановлені нові лампи в старому корпусі. Під камуфляжем видно трапецієподібне окантування нижньої панелі.

Двері тестового кросовера обшиті тканиною. Цей автомобіль їздить на асиметричних колесах.

Задня частина також сильно закамуфльована. Вона закрита великою панеллю. Видно смужку заднього ліхтаря з боку водія. Задні ліхтарі нагадують модель поточного року випуску. Але чи це дійсно так – сказати зараз важко.

Фотошпигуни змогли сфотографувати салон оновленого Tucson. Схоже, великих змін у салоні не станеться. Але на пасажирській половині панелі приладів, здається, є камуфляж.

Що ж до лінійки двигунів, то в ній нічого не зміниться. Наразі покупцям пропонують великий вибір різних силових установок для Tucson. Це бензинові та дизельні двигуни, а також кілька варіантів гібридної силової установки. Але двигуни можуть модернізувати з метою підвищення їхньої ефективності та економії палива.

Коли Hyundai почне продавати оновлений Hyundai Tucson? Офіційно про це ще нічого не повідомлялося. Мабуть, його серійне виробництво розпочнеться наприкінці 2023 року. Спочатку він з'явиться в Південній Кореї, а потім у Європі та США . Про ціни також нічого не повідомлялося. Швидше за все, цей кросовер стане трохи дорожчим (наприклад, за рахунок нового обладнання).

В Україні зараз Hyundai Tucson продають за ціною від 1 006 100 гривень. Він оснащується 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 156 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Версія з 1,6-літровим дизельним двигуном потужністю 136 к.с. коштує від 1 253 600 гривень. Гібридна версія коштує від 1 413 000 гривень.

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