Renault Rafale отримає версію з гібридною силовою установкою PHEV

Компанія Renault почала тестувати на дорогах загального користування кросовер Renault Rafale з гібридною силовою установкою (PHEV), що підзаряджається, потужністю 300 к.с. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати його.

Renault Rafale отримає версію з гібридною силовою установкою PHEV

Rafale – це новий флагманський кросовер компанії Renault. Його збудували на платформі CMF-CD. Його довжина складає 4,71 м, ширина – 1,86 м, а колісна база – 2,74 м. Об'єм багажника – 530 літрів. Він побудований відповідно до нового стилю дизайну Renault.

У салоні є 12-3-дюймова панель приладів, 12-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи. Як опцію покупцям запропонують 9,3-дюймовий проекційний дисплей. Буде також великий набір обладнання та систем безпеки.

У стандартній версії цього кросовера звичайна гібридна силова установка (батарея заряджається при натисканні педалі гальма), яка складається з трициліндрового 1,2-літрового бензинового двигуна з турбоннаддувом і двох електромоторів. Один із електромоторів виконує роль стартера-генератора. Загальна потужність такої гібридної силової установки – 200 к.с.

Renault Rafale отримає версію з гібридною силовою установкою PHEV

Але буде також версія з гібридною силовою установкою PHEV (у нього батарея заряджається через кабель від розетки) і з повним приводом. Потужність такої силової установки становитиме 300 к.с. Коробка передач – автоматична. На одній електротязі Rafale PHEV зможе проїхати понад 40 км.

Зовні Rafale PHEV від стандартної версії практично нічим не відрізнятиметься. Але така версія матиме відповідні логотипи та порт для заряджання літій-іонної батареї. На шпигунських фотографіях видно цей порт для заряджання батареї.

Renault Rafale отримає версію з гібридною силовою установкою PHEV

Коли Renault почне продавати кросовер Renault Rafale? Стандартна версія з'явиться у продажу наприкінці 2023 року. Вона коштуватиме приблизно 50 000 євро. Дорого? Так, дуже дорого. Але це буде флагманська модель компанії Renault, тому ціні не потрібно дивуватися. Що ж до Rafale PHEV, то його продажі розпочнуться в 2024 році. Скільки коштуватиме такий кросовер – поки що не відомо навіть приблизно.

В Україні зараз найдоступніша модель компанії Renault – це компактний кросовер Renault Duster. У стандартній комплектації Life цей автомобіль коштує від 671 900 гривень. Це версія з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Привід – передній.

Раніше стало відомо, що Renault розробляє новий компактний кросовер, який замінить Renault Megane.


Максимов Віталій, Тудей





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