Renault продовжує розробляти новий кросовер Rafale

Компанія Renault продовжує розробляти свій новий купе-кросовер Renault Rafale. Фотошпигуни помітили його під час тестів у Європі у мінімальному камуфляжі.

Renault продовжує розробляти новий кросовер Rafale

Renault Rafale офіційно дебютував ще у червні 2023 року. Але, мабуть, Renault продовжує тестувати на дорогах загального користування Rafale. Деякі частини його кузова закамуфльовані. Це означає, що Renault хоче покращити свій новий флагманський кросовер.

Довжина цього кросовера складає 4,71 м, ширина – 1,86 м, а колісна база – 2,74 м. Об'єм багажника – 530 л. Це великий кросовер з елементами стилю купе, з просторим салоном та містким багажником.

У салоні він матиме 12,3-дюймову панель приладів, великий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, велику кількість різноманітного обладнання та сучасних технологій. Цей автомобіль буде флагманським кросовером у модельній лінійці Renault, тому він отримає матеріали високої якості та великий набір обладнання (наприклад, проекційний дисплей, який відображає на лобовому склі всю важливу для водія інформацію).

Renault продовжує розробляти новий кросовер Rafale

Rafale оснащується гібридною силовою установкою HEV, що складається з трициліндрового 1,2-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом та двох електромоторів. Загальна потужність такої силової установки – 200 к.с. Привід – лише передній. Пізніше покупцям запропонують версію з повноцінною гібридною силовою установкою PHEV потужністю 300 к.с. та з повним приводом.

Коли Renault почне продавати новий кросовер-купе Renault Rafale? Наприкінці 2023 року, але у дилерів він з'явиться лише на початку 2024 року. Цей кросовер випускатимуть в Іспанії на тому ж заводі, де зараз випускають Renault Austral та Espace.

Скільки буде коштувати Rafale – офіційно ще не відомо. Передбачається, що він може коштувати близько 50 000 євро. Це буде одна із найдорожчих моделей компанії Renault.

Renault продовжує розробляти новий кросовер Rafale

В Україні зараз найбільш доступна модель компанії Renault – це кросовер Renault Duster. Він у стандартній комплектації коштує від 668 700 гривень. Це автомобіль 2023 модельного року з 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с., який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач. У такій комплектації немає клімат-контролю, камер заднього виду, електричних склопідйомників, але є все потрібне устаткування.

Раніше стало відомо, що Renault вже почав тестувати Renault Duster нового покоління. Це буде вже третє покоління популярного французького кросовера.


Максимов Віталій, Тудей





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