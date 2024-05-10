Екстремальний краш-тест: новий кросовер Chery скинули з висоти 9 поверху (відео)

У Chery вирішили в оригінальний спосіб випробувати електричний кросовер Exeed Exlantix ET. Автомобіль скинули з висоти 32 метри. Про це повідомляє «Фокус» із посиланням на сайт CarNewsChina.

Електромобіль Chery Exeed Exlantix ET підняли краном на висоту дев’ятиповерхового будинку і скинули. Подібні краш-тести раніше почали проводити Volvo — вони імітують падіння авто в прірву або зіткнення на швидкості 90 км/год.

Від удару передня частина Exeed Exlantix ET повністю знищена, проте пасажирський відсік залишився цілим — його силовий каркас витримав сильний удар. Навіть двері авто легко відкрилися.

Нагадаємо, що новий Exeed Exlantix ET — флагманський електромобіль Chery, який коштує від 199 000 до 329 000 юанів ($27 500–45 500).

Великий п’ятиметровий кросовер пропонують у версіях із заднім та повним приводом потужністю від 252 до 562 к. с. Запас ходу Exeed Exlantix ET становить від 550 до 760 км, також існує варіант із бензиновим мотор-генератором.