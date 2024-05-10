Екстремальний краш-тест: новий кросовер Chery скинули з висоти 9 поверху (відео)

У Chery вирішили в оригінальний спосіб випробувати електричний кросовер Exeed Exlantix ET. Автомобіль скинули з висоти 32 метри. Про це повідомляє «Фокус» із посиланням на сайт CarNewsChina.

Електромобіль Chery Exeed Exlantix ET підняли краном на висоту дев’ятиповерхового будинку і скинули. Подібні краш-тести раніше почали проводити Volvo — вони імітують падіння авто в прірву або зіткнення на швидкості 90 км/год.

Від удару передня частина Exeed Exlantix ET повністю знищена, проте пасажирський відсік залишився цілим — його силовий каркас витримав сильний удар. Навіть двері авто легко відкрилися.

Нагадаємо, що новий Exeed Exlantix ET — флагманський електромобіль Chery, який коштує від 199 000 до 329 000 юанів ($27 500–45 500).

Великий п’ятиметровий кросовер пропонують у версіях із заднім та повним приводом потужністю від 252 до 562 к. с. Запас ходу Exeed Exlantix ET становить від 550 до 760 км, також існує варіант із бензиновим мотор-генератором.





Интересные новости
Екстремальний краш-тест: новий кросовер Chery скинули з висоти 9 поверху (відео)
Блок рекламы


Похожие новости
Запас ходу 9 електричних кросоверів перевірили в реальних українських умовах - відеоЗапас ходу 9 електричних кросоверів перевірили в реальних українських умовах - відео
Укрзалізниця вказала новий експортний напрямок для зернових - щодня 1368 вагонів збіжжяУкрзалізниця вказала новий експортний напрямок для зернових - щодня 1368 вагонів збіжжя
Кросовер Hyundai Tucson: шпигуни показали оновлену версіюКросовер Hyundai Tucson: шпигуни показали оновлену версію
Hyundai тестує у Європі новий дешевий електричний кросоверHyundai тестує у Європі новий дешевий електричний кросовер
Volkswagen представив кросовер Tiguan третього поколінняVolkswagen представив кросовер Tiguan третього покоління
Volkswagen тестує електричний кросовер під новим суббрендомVolkswagen тестує електричний кросовер під новим суббрендом
У 2026 році з'явиться кросовер VW Atlas нового поколінняУ 2026 році з'явиться кросовер VW Atlas нового покоління
Кросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшимКросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшим
Renault Scenic став електричним кросовером із запасом ходу у 620 кмRenault Scenic став електричним кросовером із запасом ходу у 620 км
Обережно при покупці: 5 найбільш ненадійних кросоверівОбережно при покупці: 5 найбільш ненадійних кросоверів
Последние новости
Подгружаем последние новости