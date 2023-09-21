Hyundai тестує у Європі новий дешевий електричний кросовер

Hyundai готується до початку продажу в Європі нового доступного електричного кросовера. Фотошпигуни вже помітили цю новинку під час дорожніх тестів на Старому Континенті, замасковану під субкомпактний кросовер Hyundai Casper.

У середині 2022 року стало відомо, що Hyundai розробить для Європи новий електромобіль, який коштуватиме близько 20 000 євро. При цьому південнокорейський автогігант визнав, що розробити та випустити на ринок такий доступний маленький електрокар дуже важко, оскільки існує багато проблем.

Hyundai вирішив не розробляти з самог початку новий доступний електромобіль для європейського ринку, а зробити його на базі субкомпактного кросовера Casper. Це цілком логічно, адже заощаджуються значні кошти на розробку.

Hyundai Casper з'явився у продажу у 2021 році. Головний його ринок – Індія. Це одна з найменших моделей Hyundai. Довжина Casper складає 3595 мм, ширина – 1595, а колісна база – 2520 мм. Він оснащується трициліндровим 1,0-літровим бензиновим двигуном без наддуву.

Задні та передні сидіння можна скласти, щоб вийшла спальна зона. У салоні є 8-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи з функцією розпізнавання голосу, 4,2-дюймова цифрова панель приладів, а в топовій версії аудіосистема з 6-ма динаміками. У стандартній комплектації є 7 подушок безпеки, системи запобігання лобовим зіткненням, утримання смуги руху.

Незабаром у Casper у Європі з'явиться версія з електричною силовою установкою. Зовні вона практично нічим не відрізнятиметься від версії з бензиновим двигуном. У неї тільки будуть відповідні логотипи та порт для заряджання батареї. А ось у салоні змін має бути більше, тому що жителі Європи звикли до більш люксових автомобілів, ніж жителі Індії. Думаємо, електричний Casper матиме нову панель приладів, більший сенсорний дисплей мультимедійної системи, більше обладнання.

Коли на Старому Континенті розпочнеться продаж Hyundai Casper з електричною силовою установкою – нам ще не відомо. Очевидно, це перспектива на найближчі 2-3 роки.

Потрібно відзначити, що Hyundai через появу маленького електричного Casper не відмовлятиметься від субкомпактного Hyundai i10. Південнокорейський автогігант раніше пообіцяв, що i10 матиме нове покоління.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що у продажу з'явилася нова Hyundai Elantra.