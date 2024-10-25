У Європі продажі нових автомобілів впали на 6% у вересні

У вересні в країнах Євросоюзу (ЄС) було продано 809 163 нових автомобіля, що на 6,1% менше, ніж за аналогічний період 2023 р. У серпні продаж також впав на 18,3% у річному вираженні. Це випливає із доповіді Європейської асоціації автовиробників.

У Європі продажі нових автомобілів впали на 6% у вересні
Фото: motors.top

Зниження продажів

Зокрема, у вересні зниження відбулося на трьох із чотирьох основних ринків регіону: на 11,1% у Франції, на 10,7% в Італії та на 7% у Німеччині.

Водночас в Іспанії було зростання на 6,3%.

Серед брендів найбільше падіння продажів (-27,1%) спостерігається у концерну Stellantis, який є другим за величиною європейським автовиробником. У Renault Group зниження на 1,5%. При цьому Volkswagen Group і BMW Group змогли наростити продаж на 0,3% і 7,6% відповідно.

Кількість проданих електромобілів з акумуляторними батареями (BEV) зросла на 9,8% до 139 одиниць у вересні 2024 року. -286%). Продаж бензинових автомобілів впав на 17,9%. У тому числі у Франції на 31,9%, Італії на 23,3%, Німеччині на 15,2% та Іспанії на 10,7%.

Мита на авто

На початку жовтня країни ЄС підтримали запровадження імпортного компенсаційного мита щодо китайських електромобілів у зв'язку з тим, що, на думку Брюсселя, автоконцерни КНР неправомірно використовують держсубсидії, повідомила пресслужба Єврокомісії.

Міністерство торгівлі Китаю визнало політичну волю ЄС продовжувати переговори щодо СОТ. Але відомство попередило, що мита «похитнуть і підірвуть» довіру китайських компаній, які інвестують до Європи.





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