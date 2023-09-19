ТОП-5 недорогих, але надійних гібридних автомобілів

Бензин і дизельне паливо постійно дорожчають, тому не дивно, що багато автомобілістів бажають купувати гібридні машини. Сьогодні ми назвемо 5 доступних гібридних автомобілів full hybrid з найменшою витратою палива.

Автомобілі full hybrid – це так звані повні гібриди чи звичайні гібридні машини HEV. Є ще й гібридні автомобілі з гібридною силовою установкою, що підзаряджається (підключається) - PHEV

Силова установка автомобіля full hybrid складається з бензинового двигуна, електромотора та акумулятора. Підзаряджання батареї через кабель не передбачено. Батарея заряджається щоразу, коли водій нажимає на педаль гальма. На електротязі сучасні гібридні автомобілі проїжджають приблизно 20 км.

Автомобілі з силовою установкою PHEV проїжджають на електротязі 50-100 км. У таких машин передбачено заряджання через кабель від розетки.

Renault Clio (V) E-Tech

Renault Clio E-Tech (див. фото вгорі) оснащується бензиновим двигуном потужністю 91 к.с. та двома електромоторами. Один із електромоторів заряджає акумулятор. На електротязі Clio може їхати на швидкості до 75 км/год. Серед недоліків Clio п'ятого покоління – скарги на електроніку (наприклад, були збої інформаційно-розважальної системи та камери заднього виду). Тести показали, що Clio E-Tech п'ятого покоління витрачає 4,8 літра палива на 100 км шляху.

Hyundai Ioniq Hybrid (1-е покоління)

До надійності та якості гібридного Hyundai Ioniq першого покоління мінімальна кількість претензій. У салоні на пластику можуть з'явитися подряпини. Були скарги на коробку передач із подвійним зчепленням. Ioniq Hybrid першого покоління випускали з 2016 до 2022 року. Він витрачає 5,3 л палива на 100 км.

Toyota Yaris Hybrid (XP13)

Гібридний Toyota Yaris Hybrid можна назвати дуже надійним автомобілем. За перші 100 000 км пробігу він не мав ніяких проблем. Єдиний недолік: при 100 000 км пробігу на задніх гальмівних дисках виявили корозію (вона з'явилася через те, що диски рідко працюють). Тести показали, що Yaris Hybrid витрачає 5,4 л палива на 100 км.

Honda Jazz e:HEV

У маленького Honda Jazz e:HEV четвертого покоління просторий салон та місткий багажник. Його силова установка складається з бензинового двигуна та двох електромоторів. Загальна потужність силової установки – 109 к.с. Jazz e:HEV до 100 км/год розганяється менш ніж за 10 секунд.

За три роки експлуатації у Honda Jazz e:HEV четвертого покоління не виявили слабких місць. Було кілька скарг на навігаційну систему Garmin, яка, мовляв, зависає. Тести показали, що цей автомобіль витрачає 5,4 л палива на 100 км.

Kia Niro Hybrid (1-е покоління)

У Kia Niro Hybrid 1-го покоління (2016-2022) загальна потужність гібридної силової установки складає 141 к.с. Це надійний автомобіль, але й він має деякі недоліки. Наприклад, відзначаються проблеми з коробкою передач з подвійним зчепленням (як у Hyundai Ioniq Hybrid). Гібридний Niro витрачає 5,8 літра палива на 100 км.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні бензин може подорожчати до 80 гривень за літр.