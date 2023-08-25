Обережно при покупці: 5 найбільш ненадійних кросоверів

У модельній лінійці практично кожного автовиробника зараз є кросовери. Серед них є такі, що не дуже надійні. Експерти німецького журналу AUTO BILD за результатами нового тесту на витривалість назвали найменш надійні кросовери.

AUTO BILD підсумовує всі результати випробувань на витривалість у щорічному рейтингу. Автомобілі розбирають після 100 000 км пробігу та з'ясовують, які за цей час у них виникли проблеми.

У новому рейтингу витривалості журналу AUTO BILD назвали 26 кросоверів. Останні місця зайняли такі моделі:

Subaru XV 2.0D Exclusive

На останньому 26-му місці за надійністю несподівано для нас опинився японський люксовий кросовер Subaru XV (див. фото вгорі). Йдеться про версію 2.0D Exclusive. До 100 000 км пробігу у Subaru XV передчасно зносилося шасі, з'явилася корозія деталей шасі, з'явився дратуючий шум та інше. Загальна оцінка – 4-.

Audi Q3 2.0 TDI Quattro

Компактний кросовер Audi Q3 у цьому рейтингу посів 25 місце за надійністю. Приблизно на 27 000 км пробігу лямбда-зонд (датчик рівня кисню у газовій суміші чи рідині) кілька разів переходив на аварійний режим. До 51 000 км пробігу вийшов із ладу радіатор рециркуляції відпрацьованих газів. Потім довелося замінити коробку передач. Загальна оцінка за надійність – 4-. Компанії Audi потрібно ще постаратися, щоб виправдати високу вартість Q3.

Citroen C4 Cactus PureTech 110

У Citroen C4 Cactus приблизно через 30 000 км пробігу перестала включатися п'ята передача. Тому довелося замінити коробку передач. Невдовзі після цього почалися проблеми із системою запалювання. При розбиранні виявили іржу та потертості. Загальна оцінка – 4+.

Suzuki Vitara S 1.4 Boosterjet Allgrip

Кросовер Suzuki Vitara S популярний у багатьох країнах. Але виявляється, він не може похвалитися надійністю. До того ж, деякі автомобілісти незадоволені його дизайном, який здається їм простим. У рейтингу витривалості журналу AUTO BILD він посів 23 місце. Загальна оцінка – 3-.

Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4 Titanium

Приблизно на 39 000 км пробігу вийшли з ладу моторчики двірників (Ford стверджує, що це одиничний випадок). На 50 000 км. пробігу з'явилася тріщина в картері трансмісії. До 100 000 км пробігу спостерігалося зниження продуктивності двигуна. Загальна оцінка Ford Kuga – 3.

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