Українцям при покупці нових автомобілів тепер потрібно менше платити

В Україні спростили реєстрацію нових автомобілів, прибравши кілька застарілих правил. Про це йдеться у Постанові Кабміну №437.

Українцям при покупці нових автомобілів тепер потрібно менше платити

По-перше, тепер державна реєстрація автомобіля за бажанням власника може проводитись продавцем цього ТЗ на підставі заяви. Ця заява подається від імені власника відповідно до договору купівлі-продажу.

Таким чином, українцям більше не потрібні нотаріальні доручення на реєстрацію автомобіля від власника. Чому? Тому що власник може прямо в договорі купівлі-продажу вказати особу, якій він довіряє зареєструвати машину.

Практично це виглядає так. Якщо раніше при покупці нового автомобіля доводилося виписувати нотаріальне доручення на його реєстрацію від власника працівника автосалону, то тепер це робити не потрібно. В результаті покупцю нового автомобіля не потрібно сплачувати за послуги нотаріуса.

По-друге, тепер покупець нового автомобіля може не отримувати номерний знак для разових поїздок або номерний знак "Транзит" у тому випадку, якщо автомобіль до місця державної реєстрації не доставляється своїм ходом. При цьому в акті огляду проданого ТЗ та в оформленому в електронному реєстрі акті приймання-передачі робиться відмітка "Не видавалась".

Що це означає на практиці? Це означає економію коштів, адже не потрібно платити за транзитні номери.

Таким чином, завдяки Кабміну, тепер при покупці нового автомобіля не потрібно платити зайві гроші за послуги, які в принципі не потрібні. Стане простіше купувати та реєструвати ТЗ.

Українцям при покупці нових автомобілів тепер потрібно менше платити

Нагадаємо, влітку 2023 року МВС планує провести реформу сервісних центрів та процесу складання теоретичного й практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Головна мета цієї реформи – знизити до мінімуму корупцію при отриманні посвідчення водія.

Так, із 148 до 55 знизиться кількість територіальних сервісних центрів МВС. Це дозволить МВС краще контролювати їхню діяльність. Звільнять частину працівників (тих, на які були скарги). Усі співробітники пройдуть спеціальну перевірку на благонадійність.

Крім того, під час теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія буде контролюватись вся площа класу. Вестиметься відео та аудіозапис. Планують фіксувати кожен рух кандидатів та екзаменаторів.

Також вестиметься аудіо та відеозапис усіх рухів кандидатів та екзаменаторів під час практичного іспиту. Для цього автомобілі обладнають спеціальною технічною системою.

Раніше стало відомо, що в Україні заборонили дві літери для індивідуальних автомобільних номерних знаків.


Максимов Віталій, Тудей





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