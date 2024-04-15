Водіям потрібно пройти спецпроцедуру та отримати ідентифікаційний номер: інструкція

Для керування транспортним засобом необхідно мати документи, що дозволяють водієві це робити. У деяких випадках автомобілістам потрібно пройти спецпроцедуру, повідомляє "Стіна".

Зокрема йдеться про випадки, коли водій хоче передати право керування транспортним засобом іншій особі. Ця послуга називається "шерінг авто".

Незалежним користувачем може стати фізична особа, яка на законних підставах керує авто, що належить іншій особі.

При цьому саме незалежний користувач нестиме відповідальність у разі порушення правил дорожнього руху. Тому власнику транспортного засобу важливо не просто передати у користування машину, а скористатися цією послугою.

Оформити статус незалежного користувача можна в будь-якому сервісному центрі МВС або онлайн через Кабінет водія, а також у додатку Дія.

У Кабінеті водія для власника потрібно буде свідоцтво про реєстрацію авто, кандидат на незалежного користувача повинен мати посвідчення водія відповідної категорії.

Для оформлення заявки необхідно внести адреси та номери телефонів учасників угоди, а також ідентифікаційний номер майбутнього незалежного користувача.





Як власник, так і водій можуть оформити на відстані угоду завдяки цифровим підписам. У Кабінеті водія стати ініціатором призначення незалежного користувача авто може як власник транспортного засобу, так і особа, яку призначають такою.

У додатку Дія крім свідоцтва про реєстрацію та посвідчення водія потрібно також мати паспорт громадянина України або закордонний паспорт та пройти авторизацію.

Власник авто створює у додатку запит на "шеринг" у вигляді QR-коду. Водій сканує цей код із телефону власника та підтверджує намір стати незалежним користувачем.

Через 5 хвилин у цифрових документах незалежного користувача з'явиться свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Варіант із призначенням незалежного водія офлайн через сервісні центри МВС підійде для юридичних осіб, які бажають передати у користування свої транспортні засоби або для власників автомобілів, у яких документи не відображаються у цифровому варіанті.

Незалежний користувач призначається на певний термін. Можна достроково припинити угоду як власнику авто, так і користувачеві.