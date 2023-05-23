ЗСУ можуть отримати японські Mitsubishi Type 73 та Toyota Type 73

Японія передасть Україні близько 100 армійських вантажівок. Про це повідомив японський прем'єр-міністр Кісіда Фуліо після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Сьогодні ми розповімо про те, які саме японські автомобілі можуть отримати ЗСУ.

У повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Японії не уточнюється, які автомобілі отримає Україна. Йдеться про "Self-Defense Force vehicles such as a truck". Тобто це армійські вантажівки.

На озброєнні Сил самооборони Японії є кілька вантажівок і в тому числі легких, середніх та важких. До легких вантажівок належить позашляховик Mitsubishi Type 73. Перше покоління випускали з 1973 по 1997 рік. Друге покоління з'явилося у 1996 році.

Довжина Mitsubishi Type 73 першого покоління складає 3750 мм, ширина – 1650 мм, висота – 1950 мм. Вага – 1450 кг. Він оснащується 2,2-літровим дизельним двигуном (без наддуву або з турбонаддувом), який працює разом із механічною коробкою передач.

Type 73 другого покоління більше. Крім того, його дизельний мотор працює разом із 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість сягає 135 км/год.

Позашляховики Mitsubishi Type 73 призначені для перевезення піхоти, невеликої кількості вантажів. Існують також версії з ПТРК, машини зв'язку.

Також на озброєнні Сил самооборони Японії є армійська вантажівка Toyota Type 73. Це свого роду японський аналог ГАЗ-66. Його випускають із 1973 року. Довжина складає 5,5 м, ширина – 2,2 м, а висота – 2,6 м. Максимальна швидкість – 125 км/год.

Ця вантажівка другого покоління оснащується дизельним двигуном потужністю 168 к.с., який працює разом із 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Він досі є в японській армії основною середньотоннажною вантажівкою.

Серед важких вантажівок у японській армії слід виділити Isuzu Type 73 (3,5 тонни). Його довжина становить 7,2 м, ширина – 2,5 м, а висота – 3,2 м. Максимальна швидкість – 105 км/год.

Які саме японські армійські вантажівки отримають ЗСУ – поки що не відомо. Можливо, це будуть різні моделі. У будь-якому разі вони повинні допомогти у війні проти російських окупантів. Вантажівками можна буде перевозити особовий склад, боєприпаси та інші військові вантажі.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що Японія може передати Україні танки, бронеавтомобілі та РСЗВ. З такою ініціативою виступила правляча Ліберально-демократична партія Японії.