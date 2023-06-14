Понад 300 тисяч Jeep Grand Cherokee можуть бути небезпечними

У США Jeep оголосив про відкликання понад 330 тисяч позашляховиків Jeep Grand Cherokee. Причина такого рішення – можлива проблема із пружиною підвіски, що збільшує ризик дорожньої аварії.

За даними американського Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), йдеться про стандартні Jeep Grand Cherokee та про Grand Cherokee з подовженою колісною базою (вони позначаються як Grand Cherokee L). Буде перевірено автомобілі 2021-2023 модельних років.

Виявляється, у позашляховиків Jeep Grand Cherokee, випущених з грудня 2020 по травень 2023 року під час руху можуть відірватися задні пружини підвіски. Їх неправильно встановили на заводі.

На щастя, на даний момент не зареєстровано жодної аварії через цей дефект. Також ніхто із людей через це не постраждав. Але є кілька скарг на цей дефект.

Jeep обіцяє, що його дилери уважно перевірять усі позашляховики Grand Cherokee, які потрапили під цей відгук. Якщо буде виявлено дефект, то його швидко усунуть. Усі роботи, як завжди буває у таких випадках, проведуть безкоштовно.

За останні кілька років Jeep Grand Cherokee кілька разів відкликали з різних причин. Наприклад, у деяких Grand Cherokee, проданих після 2018 року, могли самі собою включатися стоп-сигнали. Причина - гідравлічний блок управління модуля антиблокувальної гальмівної системи неправильно визначав тиск у первинному контурі.

Крім того, у Jeep Grand Cherokee, випущених з листопада 2010 по травень 2013 року, під час руху міг заглухнути двигун. Або його просто неможливо було запустити. Цей дефект виник через те, що контакти реле паливного насоса були забруднені силіконом.

У свою чергу, у деяких Jeep Grand Cherokee SRT та Grand Cherokee Trackhawk, які були продані починаючи з грудня 2017 року, килимки для підлоги водія могли мати неприйнятний зазор до педалі газу. В цьому випадку натиснута до підлоги педаль могла зачепитися за край килимка і залишитися в цьому положенні після того, як ногу з педалі газу було прибрано. Це збільшувало ризик ДТП.

Нагадаємо, на початку 2023 року в Україні відновилися офіційні продажі автомобілів Jeep, які були припинені після початку повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ.