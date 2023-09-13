У Європі дебютував оновлений Jeep Wrangler (фото)

Jeep офіційно представив у Європі оновлений позашляховик Jeep Wrangler. Він отримав велику кількість змін у дизайні, нові технології та більше обладнання у стандартній комплектації.

У США оновлений Wrangler дебютував ще у червні 2023 року. І ось тепер настала черга його європейської версії. Вона трохи відрізняється від американської версії.

Новий Wrangler зберіг свою традиційну решітку радиатору, але вона трохи все-таки змінила свій дизайн, ставши більш обтічною. Стелс-антена, готова до використання на бездоріжжі, вбудована у переднє лобове скло. Вона замінила антену на сталевій щоглі. Завдяки цьому позашляховик став аеродинамічнішим. Крім того, новий європейський позашляховик Wrangler має п'ять варіантів абсолютно нових колісних дисків діаметром від 17 до 20 дюймів.

У стандартній комплектації є 12,3-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи Uconnect 5. Це найбільший і передовий дисплей, який колись був у позашляховика Wrangler. Ця мультимедійна система має оновлене програмне забезпечення, що підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Оновлений Jeep Wrangler отримав велику кількість систем безпеки. Так, вже у стандартній комплектації є система виявлення сонливості водія (Drowsy Driver Alert), система попередження про виїзд зі смуги руху (Lane Departure Warning) та система розпізнавання дорожніх знаків (Traffic Sign Information).

У Європі оновлений Wrangler матиме лише один варіант двигуна, але з невеликим винятком. Силова установка Wrangler 4xe складається з чотирициліндрового двигуна та гібридної системи загальною потужністю 380 к.с. Завдяки різним режимам керування E Selec гібридну трансмісію можна буде адаптувати під різні типи місцевості та погоду.

У Німеччині, Іспанії, Італії та Польщі покупцям запропонують також версію з чотирициліндровим 2,0-літровим рядним двигуном з турбонаддувом, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Його потужність складає 272 к.с. В інших європейських країнах такого двигуна не буде.

Jeep почне продавати у Європі оновлений Jeep Wrangler у першій половині 2024 року. У нього буде дві версії - Shara та Rubicon. Скільки буде коштувати ця новинка – ще не відомо. Нагадаємо, скоро у продажу також з'явиться оновлений Jeep Gladiator.

Раніше ми розповіли про те, що у 2023 році в Україні відновився продаж автомобілів Jeep.