Оновлений Nissan Rogue тестують майже без камуфляжу

Компанія Nissan тестує на дорогах загального користування оновлений компактний кросовер Nissan Rogue у мінімальному камуфляжі. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку.

Перше покоління Nissan Rogue з'явилося у 2007 році. Із 2014 року покупцям пропонують його друге покоління. Цей кросовер продається лише у США . Там він дуже популярний. Так, у 2022 році американці купили майже 200 тисяч кросоверів Rogue. До речі, цей кросовер часто купують українці на американських онлайн-аукціонах. Він входить до десятки автомобілів, які українці найчастіше купують у США , а потім привозять до України.

Судячи з фотографій, оновлений Rogue отримає мінімальні зміни у дизайні кузова. А ось у салоні змін може бути більше. Зокрема, у оновленого Rogue нова решітка радіатора, нові фари, нові бампери та нові задні ліхтарі.

Які зміни відбулися в салоні - сказати точно важко. На шпигунських фотографіях у цього кросовера панель приладів закрита чохлом. З цього виходить, що вона буде новою, не такою, як у старої версії. Крім того, центральний сенсорний екран виглядає більшим, ніж у моделі попереднього року випуску.

Очевидно, оновлений Rogue отримає нове обладнання та сучасні технології. Щоправда, які конкретно – поки що сказати складно. Можна припустити, що цей кросовер матиме сучасні системи допомоги водію та активної безпеки.

У лінійці двигунів нічого не зміниться. Оновлений Rogue, як і раніше, буде оснащуватися трициліндровим 1,5-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом потужністю 201 к.с., який працює разом з варіатором. Привід – передній чи повний.

Коли Nissan почне продавати оновлений Nissan Rogue? Офіційно про це ще нічого не повідомлялося. Але оскільки цей кросовер вже тестують у мінімальному камуфляжі, то можна припустити, що він дебютує дуже скоро. Можливо, його продажі розпочнуться наприкінці 2023 року.

В Україні зараз найдоступніша модель компанії Nissan – кросовер Nissan Juke. У стандартній комплектації він коштує від 773 000 гривень. Це комплектація Visia з 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 114 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що електромобіль Nissan Leaf у третьому поколінні стане компактним кросовером.