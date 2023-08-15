У Мережі показали новий Volkswagen Tiguan без камуфляжу

Фотошпигуни помітили у Європі на дорогах загального користування новий кросовер Volkswagen Tiguan без камуфляжу. Компанія Volkswagen офіційно представить його восени 2023 року.

Volkswagen Tiguan випускають із 2007 року. У 2016 році з'явилося його друге покоління. Наприкінці 2023 року або на початку 2024 року розпочнуться продажі Tiguan третього покоління.

Раніше кілька разів фотошпигуни показували новий Tiguan. Але його завжди тестували у добре закамуфльованому вигляді. Тепер його помітили без камуфляжу. Чому? Volkswagen створює рекламний ролик для нового Tiguan. Ось його й помітили під час зйомок.

Новий Tiguan отримає нову решітку радіатору, нові бампери, нові фари та задні ліхтарі, а також нові колісні диски. Загалом дизайн залишиться знайомим. У ньому жодних революційних змін не станеться. Можливо, новий Tiguan буде трохи більшим, ніж модель другого покоління. Але він, як і раніше, буде відноситися до сегменту компактних кросоверів.

Які зміни відбудуться у салоні – ще не відомо. Думаємо, з'являться нові матеріали, нове обладнання та сучасні технології. Має бути велика цифрова панель приладів та великий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Що ж до лінійки двигунів, то до неї увійдуть бензинові та дизельні силові агрегати, як і раніше. Деякі бензинові двигуни будуть електрифіковані за допомогою 48-вольтової технології м'якого гібрида (MHEV). Крім того, покупцям запропонують версію з повноцінною гібридною силовою установкою PHEV. На електротязі гібридний Tiguan PHEV зможе проїхати понад 100 км.

Не виключено, що новий Tiguan матиме версію з електричною силовою установкою. Про це багато пишуть, але офіційно цю інформацію не підтверджено.

Volkswagen офіційно представить новий Volkswagen Tiguan у вересні 2023 року на автосалоні у Мюнхені, Німеччина. Продаж його розпочнеться наприкінці 2023 року або на початку 2024 року. Ціни ще не оголошено.

В Україні зараз Volkswagen Tiguan коштує від 1 577 268 гривень. Це комплектація Life з повним приводом, з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 150 к.с., який працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач DSG.