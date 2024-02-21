Volkswagen, Renault та Stellantis планують об'єднатися, щоб протистояти Китаю

Європейські автоконцерни Volkswagen, Renault і Stellantis обговорюють ймовірність об'єднати зусилля для того, щоб у майбутньому протистояти китайським виробникам електромобілей. Про це пише Bloomberg.

Volkswagen, Renault та Stellantis планують об'єднатися, щоб протистояти Китаю

Генеральний директор Stellantis NV Карлос Таварес зазначив, що у майбутньому компанії, які не зможуть протистояти китайській конкуренції, опиняться в мінусах.

За даними Bloomberg, продажі повністю електричних автомобілів цього року зростатимуть найповільнішими темпами з 2019 року, а несподівана зупинка динаміки посилить конкуренцію.

При уповільненні попиту на електромобілі на європейський ринок заходять китайські моделі, протиставити яким місцевим виробникам нічого. Наприклад, BYD Dolphin відповідає за характеристиками та оснащенням Volkswagen ID.3, але коштує на 7 тисяч євро дешевше. За випуском електромобілів у кількості Volkswagen поступається BYD більш ніж удвічі.

Volkswagen, Renault і Stellantis обмірковують концепцію перезавантаження галузі на основі широкої кооперації — «Airbus в автопромі» — для створення дешевого конкурентоспроможного електромобіля. Обговорюються варіанти до створення єдиних виробничих ланцюжків у межах ЄС.





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