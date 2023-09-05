Renault Scenic став електричним кросовером із запасом ходу у 620 км

Компанія Renault на автосалоні у Мюнхені офіційно представила Renault Scenic п'ятого покоління. Цей французький мінівен у новому поколінні став електричним кросовером із запасом ходу у 620 км.

Довжина нового Renault Scenic складає 4470 мм, ширина – 1864 мм, висота – 1571 мм, а колісна база – 2785 мм. Об'єм багажника – 545 літрів. Його збудували на платформі CMF-EV. До речі, на цій же платформі також створено компактні електромобілі Renault Megane E-Tech та Nissan Ariya.

Покупцям Scenic п'ятого покоління будуть пропонувати з двома варіантами силової установки. У стандартній комплектації цей кросовер оснащується електромотором потужністю 170 к.с. та 280 Нм крутного моменту, а також нікель-марганцево-кобальтовою батареєю LG на 60 кВтг. Запас ходу складає 480 км.

Швидке заряджання постійним струмом може здійснюватися на потужності до 130 кВт. Розгін до 100 км/год займає 9,3 секунди за максимальної швидкості 150 км/год.

Версія Scenic E-Tech High Range оснащена потужнішим електромотором потужністю 220 к.с. і 300 Нм крутного моменту, а також батареєю на 87 кВтг. Запас ходу – 620 км. Швидке заряджання постійним струмом може здійснюватися на потужності до 150 кВт. Розгін до 100 км/год займає 8,4 секунд при максимальній швидкості 170 км/год. Обидві версії можна заряджати від мережі змінного струму потужністю до 22 кВт. Він має чотири рівні рекуперативного гальмування.

У салоні нового Scenic з комфортом міститься п'ять осіб. Підлога в салоні абсолютно рівна. У всьому салоні є кілька містких відсіків для зберігання речей.

Цифрова кабіна OpenR Link складається з двох екранів: 12,3-дюймового горизонтального екрана перед водієм та 12-дюймового вертикального сенсорного екрану в центрі консолі, який підтримує Apple CarPlay та Android Auto.

Потрібно окремо сказати про системи безпеки. Цей новий електричний кросовер отримав понад 30 систем допомоги водієві та безпеки. Серед них є, наприклад, адаптивний круїз-контроль, система попередження про безпечну відстань, система контролю уваги водія та Stop & Go.

Коли Renault почне продавати Renault Scenic п'ятого покоління? У продажу цей кросовер з'явиться у першій половині 2024 року. Його випускатимуть у Франції. Скільки коштуватиме новий Scenic - ще не відомо. Думаємо, він коштуватиме дорожче, ніж Renault Megane E-Tech (його ціна – від 45 000 євро).

Раніше стало відомо, що Renault розробляє Clio нового покоління.