Volkswagen представив кросовер Tiguan третього покоління

Компанія Volkswagen офіційно представила кросовер Volkswagen Tiguan нового покоління. Це вже третє покоління популярного німецького компактного кросовера.

Volkswagen Tiguan першого покоління з'явився у 2007 році. Із 2016 року покупцям пропонують його друге покоління. Тобто випуск нового Tiguan вже давно назрів.

Tiguan третього покоління створили на платформі MQB Evo. Він зберіг свій традиційний дизайн, але у ньому відбулися невеликі зміни. Деякі елементи дизайну цього кросовера нагадали нам електричний кросовер Volkswagen ID.4. Наприклад, решітка радіатора.

У салоні цифрова панель приладів тепер розташована трохи інакше, є оновлена інформаційно-розважальна система. Графічний дизайн MIB такий же, як у електромобілів Volkswagen ID.4, ID.5 та ID.7. Є три режими перегляду: Classic, Progressive, Navigation та R-Line.

Цей компактний кросовер отримав сучасні системи допомоги водієві та активній безпеці. Наприклад, адаптивний круїз-контроль, систему контролю дистанції під час паркування, систему утримання смуги руху, систему допомоги при зміні смуги руху та багато іншого.

Але найголовніші зміни, на наш погляд, сталися в лінійці двигунів. Тепер у Tiguan є два варіанти гібридної силової установки (PHEV), що підключається, потужністю 201 к.с. та 268 к.с. Завдяки акумулятору на 19,7 кВтг такі гібридні кросовери на електротязі можуть проїхати близько 100 км.

Є також два варіанти з "м'якою" гібридною силовою установкою. Вони складаються з чотирициліндрового 1,5-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом, літій-іонної батареї та стартер-генератора.

Крім того, є версії з чотирициліндровим 2,0-літровим бензиновим двигуном з турбонаддувом потужністю 201 або 262 к.с., а також з 2,0-літровим турбодизелем потужністю 148 к.с. або 190 к.с. Привід у стандартній комплектації – передній. Як опцію покупцям запропонують повний привід.

Скільки коштуватиме у Європі Volkswagen Tiguan третього покоління – ще не відомо. Volkswagen почне його випускати наприкінці 2023 року. У 2024 році з'явиться його американська версія.

В Україні зараз Volkswagen Tiguan коштує від 1 577 268 гривень. Це комплектація Life з повним приводом та з 2,0-літровим дизельним двигуном TDI потужністю 150 к.с., який працює разом із 7-ступінчастою коробкою передач DSG.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали найдешевший електромобіль Volkswagen. Йдеться про новий електричний кросовер Volkswagen ID.2.