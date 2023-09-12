У 2026 році з'явиться кросовер VW Atlas нового покоління

Компанія Volkswagen у 2026 році випустить на ринок нове покоління кросовера Volkswagen Atlas та нове покоління його спортивної версії Atlas Cross Sport.

Volkswagen випускає Atlas із 2016 року. У Китаї його продають під назвою Volkswagen Teramont. Довжина цього середньорозмірного кросовера становить 5037 мм, ширина – 1979 мм, висота – 1768 мм, а колісна база – 2979 мм. Дорожній просвіт – 203 мм.

За даними Automotive News, нове, друге, покоління кросовера Atlas з'явиться в 2026 році. Це означає, що ця новинка, мабуть, дебютує у 2025 році. Звичайно, між першим та другим поколінням Atlas пройде багато часу. Це дуже довго у наш час, який стрімко біжить.

Потрібно відзначити, що Atlas – це зараз одна з найпопулярніших моделей Volkswagen. У 2022 році Atlas став другим із продажів серед усіх моделей Volkswagen.

На жаль, поки що про Volkswagen Atlas другого покоління відомо дуже мало. Ми навіть не знаємо, які силові агрегати увійдуть до лінійки його двигунів. Можливо, будуть бензинові та дизельні двигуни, а також гібридна версія та версія з електричною силовою установкою. Компанія Volkswagen, як відомо, поступово переходить на випуск електромобілів. Очевидно, Atlas другого покоління буде однією з останніх моделей цього німецького автогіганта, яка отримає традиційні двигуни внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, у 2023 році з'явився оновлений VW Atlas. Він отримав деякі зміни в дизайні кузова (нові бампери, нову радіаторну решітку, нові фари і задні ліхтарі), а також новий 2,0-літровий мотор з турбонаддувом потужністю 269 к.с. і 273 Нм крутного моменту, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Цей двигун замінив старий 3,6-літровий двигун V6. Жодної електрифікації не видно.

Volkswagen зараз розробляє кілька нових електромобілів. У вересні 2023 року на автосалоні у німецькому місті Мюнхен ця компанія показала кілька нових концептів електромобілів. Серед них був, наприклад, концепт електричного GTI.

В Україні зараз найдоступніша модель Volkswagen – субкомпактний кросовер Volkswagen T-Cross. У стандартній комплектації з 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с. він коштує від 1 011 217 гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нові електромобілі компанії Volkswagen будуть мати запас ходу 700 км.