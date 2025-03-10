Влаштував напідпитку смертельну ДТП у Києві: суд відправив під варту водія Infiniti

Водія, який вчинив смертельну аварію 7 березня у Подільському районі Києва відправили під варту. Чоловік кермував авто в нетверезому стані, інформує Апостроф.

Про таке рішення суду повідомляє столична поліція.

"Наразі Шевченківський районний суд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою на два місяці без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що смертельна аварія сталася на вулиці Набережно - Хрещатицька. Встановлено що 38-річний громадянин на авто Infiniti на великій швидкості здійснив зіткнення з машиною "Volkswagen", а та в некерованому стані - з автівкою KIA. У результаті ДТП загинув 35-річний чоловік, ще троє осіб були травмовані.

Слідчі головного управління поліції Києва затримали правопорушника та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

Йому загрожує позбавлення волі на термін до десяти років з втратою права керувати транспортом.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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Влаштував напідпитку смертельну ДТП у Києві: суд відправив під варту водія InfinitiВлаштував напідпитку смертельну ДТП у Києві: суд відправив під варту водія Infiniti
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