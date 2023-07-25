На блокпосту в Києві збили двох військових

Один військовослужбовець загинув.

У ніч на 25 липня 2023 року в Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців Національної гвардії України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua .

За повідомленням правоохоронців, один військовослужбовець від отриманих травм загинув, іншого госпіталізували у важкому стані. ДТП сталась о 00:05 у Святошинському районі. Правоохоронці також виявили, що водій рухався по Берестейському проспекту вже під час комендантської години.

Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Водія поліція затримала на місці аварії. Правоохоронні органи вирішують питання стосовно повідомлення водієві про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.