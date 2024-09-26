У Києві через ДТП авто вилетіло на трамвайну колію

У четвер, 26 вересня, у Києві сталась дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої автомобіль вилетів на трамвайну колію. У зв'язку з цим виникли труднощі з рухом громадського транспорту, інформує Апостроф.

Про це повідомила патрульна поліція Києва у Telegram.

Правоохоронці зазначили, що аварія сталась в Оболонському районі міста. Рух громадського транспорту тимчасово перекрили.

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Миколи Юнкерова, рух громадського транспорту тимчасово перекритий", - йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування маршруту своїх поїздок.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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