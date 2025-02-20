Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: Що обирали українці

У минулому місяці українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: Що обирали українці

Ринок імпортованих авто

Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 48%.

Далі йдуть: бензинові авто — 34%, гібридні — 9%; дизельні — 7%; авто з ГБО — 2%.

Найпопулярніші моделі

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • Tesla Model Y — 341 од.;
  • Tesla Model 3 — 179 од.;
  • Mazda CX5 — 96 од.;
  • Nissan Rogue — 96 од.;
  • Kia Niro — 96 од.;
  • Audi E-Tron Sportback — 87 од.;
  • Hyundai Kona — 84 од.;
  • Chevrolet Bolt — 73 од.;
  • Jeep Compass — 70 од.
  • Audi Q5 — 68 од.





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Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: Що обирали українціНайпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: Що обирали українці
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