2025-02-20
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років: Що обирали українці
У минулому місяці українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
Ринок імпортованих авто
Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 48%.
Далі йдуть: бензинові авто — 34%, гібридні — 9%; дизельні — 7%; авто з ГБО — 2%.
Найпопулярніші моделі
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 341 од.;
- Tesla Model 3 — 179 од.;
- Mazda CX5 — 96 од.;
- Nissan Rogue — 96 од.;
- Kia Niro — 96 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 87 од.;
- Hyundai Kona — 84 од.;
- Chevrolet Bolt — 73 од.;
- Jeep Compass — 70 од.
- Audi Q5 — 68 од.