Акції Nissan злетіли максимально за 15 років на позитивних новинах

Акції Nissan Motor показали найагресивніший стрибок за 15 років після появи інформації про купівлю 2,5% акцій проблемного японського автовиробника інвестором-активістом, повідомляє Bloomberg.

Акції Nissan злетіли максимально за 15 років на позитивних новинах

Поворотний момент

Цей стрибок служить своєрідним поворотним моментом для акцій Nissan, які різко впали минулого тижня після того, як автовиробник скоротив робочі місця і заявив, що уріже виробничі потужності на п\'яту частину. Nissan також зменшив свої фінансові прогнози на цей фінансовий рік.

У заяві Nissan говориться, що покупцем 2,5% акцій є Suntera (Cayman) Ltd.

У заяві Nissan говорилося, що він «постійно взаємодіє з інституційними інвесторами та аналітиками з брокерських компаній». Компанія додала, що не може визначити, чи придбання частки дійсно здійснено Effissimo.

Зростання акцій

У рамках початкової реакції акції автовиробника зросли більш ніж на 20%, а потім скоротили зростання до 13%.

Минулої п\'ятниці акції компанії впали на 10% і досягли 4-річного мінімуму після того, як компанія опублікувала невтішні квартальні результати і оголосила про скорочення глобальних виробничих потужностей на 20%.





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Акції Nissan злетіли максимально за 15 років на позитивних новинахАкції Nissan злетіли максимально за 15 років на позитивних новинах
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