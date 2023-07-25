Nissan розробляє Kicks нового покоління: фото

Компанія Nissan розробляє субкомпактний кросовер Nissan Kicks нового покоління. Фотошпигуни помітили цю новинку під час дорожніх тестів.

Nissan Kicks першого покоління з'явився у 2016 році. Незабаром у продажу з'явиться його друге покоління. Новий Kicks тестують у суцільному чорному камуфляжі, тому про його дизайн поки що важко сказати щось конкретне. Але зрозуміло, що у маленького японського кросовера відбудуться великі зміни у дизайні.

Судячи з фотографій, новий Kicks трохи більший, ніж модель першого покоління. У всякому разі, у нас склалося таке враження. Але чи буде його побудовано на новій платформі – не відомо. Передня частина цього кросовера здається більш вертикальною та квадратною, ніж у моделі першого покоління. У задній частині звертає на себе увагу спойлер на даху та масивні задні двері з новими ліхтарями.

Фотошпигуни не змогли сфотографувати салон нового Nissan Kicks. Очікується, що він також зазнає великих змін. У салоні буде нова цифрова панель приладів, нова інформаційно-розважальна система з великим сенсорним дисплеєм та підтримкою Apple CarPlay. З'являться нові системи активної безпеки та допомоги водієві.

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів – ми ще не знаємо. У Kicks першого покоління є кілька варіантів двигунів. Це, наприклад, чотирициліндровий 1,6-літровий бензиновий двигун DOHC потужністю 122 к.с., який працює разом з варіатором Xtronic CVT. У такого кросовера лише передній привід. Є також версія із гібридною силовою установкою. Ми не виключаємо, що новий Kicks може мати версію з повним приводом. Такий кросовер міг би чудово замінити Nissan Rogue Sport.

Nissan ще нічого не говорив, коли офіційно дебютує Nissan Kicks другого покоління. Ми очікуємо, що цей новий автомобіль офіційно представлять наприкінці 2023 року. У продажу він, отже, з'явиться у першій половині 2024 року.

Скільки коштуватиме новий Nissan Kicks - ще не повідомлялося. Очікується, що він коштуватиме трохи дорожче, ніж модель першого покоління. Це зрозуміло, адже у нього з'явиться нове обладнання, нові технології, буде оновлено дизайн.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що Nissan розробляє кросовер Nissan Juke нового покоління.