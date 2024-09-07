Новий позашляховик Mitsubishi Pajero Sport 2025 вперше помітили на дорогах (фото)

У інтернет потрапили шпигунські фото Mitsubishi Pajero Sport нового покоління. Рамний позашляховик проходить фінальні випробування на півдні Європи та буде презентований у кінці нинішнього або на початку наступного року. Про це повідомляє «Фокус» із посиланням на сайт Carscoops.

Mitsubishi Pajero Sport змінить покоління услід за спорідненим пікапом L200 та буде дуже схожим на нього. Хоча тестове авто обклеїли камуфляжем, видно, що його передня частина – така ж, як і в нового Mitsubishi L200. Крім того, можна розгледіти більш виражені колісні арки.

Салон Mitsubishi Pajero Sport не показали на фото, проте він теж буде витриманий у стилістиці пікапа. Це значить, що всередині встановлять збільшений 9-дюймовий тачскрін.

Mitsubishi L200 поділиться з побратимом і силовими агрегатами. Новий Mitsubishi Pajero Sport комплектуватимуть 2,4-літровими турбодизелями потужністю 150, 184 та 204 к. с. Можна буде обрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП, а повний привід буде доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.