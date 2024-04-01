Укрзалізниця вказала новий експортний напрямок для зернових - щодня 1368 вагонів збіжжя

Навпаки, на традиційних європейських експортних напрямках йде скорочення до 26%

Укрзалізниця вказала новий експортний напрямок для зернових - щодня 1368 вагонів збіжжя
© Укрзалізниця / Facebook

Українське зерно вивозять залізницею у напрямку морських портів Великої Одеси. Експорт на захід стрімко скорочується. переорієнтування помітили в “Укрзалізниці”. “Фіксується зменшення обсягів передачі зернових вантажів на кордонах з усіма без виключення сусідніми країнами Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Румунією”, – зазначає у повідомленні заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов, інформує ZN.ua.

Скорочення експорту в Європу - найбільше втрачає не Польща

За статистикою передачі зернових вантажів на західних прикордонних переходах та обробки вагонів із зерном в морських портах України у напрямку європейських прикордонних переходів складає:

  • Словаччина - 41,26 ваг/доба або -26,99 % до лютого;
  • Румунія - 67,58 ваг/доба або -24,07 % до лютого;
  • Польща - 78,26 ваг/доба або -14,93 % до лютого;
  • Угорщина - 35,55 ваг/доба або -3,11 % до лютого.

Перевезення зерна в порти Великої Одеси

В березні показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах Великої Одеси складав 1200-1540 ваг/доба. “Зросла кількість вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси (зростання з 7 063 вагонів до 7803 вагонів”, – зазначає очільник департаменту “Укрзалізниці”.

Разом з тим є певні проблеми і в портовому секторі – збільшенню вивантаження в портах заважають постійні повітряні тривоги, внаслідок яких персонал портових операторів вимушений знаходитися в бомбосховищах.

Також впливає на активність роботи удари агресора по енергетиці, внаслідок чого є збої в електроживленні і забезпеченні транспортних послуг.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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