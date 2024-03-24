Укрзалізниця надіслала спецпотяг для швидкого приготування їжі в Харків

Це допомога регіону, який найбільше постраждав від ударів ворога вже прибула в місто

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Для того, щоб забезпечити жителів Харківщини, які потерпають від відключень електроенергії і тепла після чергових потужних атак Росії. Укрзалізниця після масованого удару по Харкову, направила у регіон спеціальний поїзд, який має спеціалізоване обладнання для приготування одночасно великої кількості їжі, повідомляє залізничний перевізник, інформує ZN.ua .

Food Train Укрзалізниці може приготувати для мешканців Харківщини тисячі порцій їжі. “Вони будуть доставлені в лікарні, для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав в результаті обстрілів”, – повідомляє перевізник.

Як зазначається у повідомленні, цей проєкт неможливий без підтримки Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), які забезпечили створення та операційну діяльність поїзда.