Укрзалізниця надіслала спецпотяг для швидкого приготування їжі в Харків

Це допомога регіону, який найбільше постраждав від ударів ворога вже прибула в місто

Укрзалізниця надіслала спецпотяг для швидкого приготування їжі в Харків
© Укрзалізниця/Telegram

Для того, щоб забезпечити жителів Харківщини, які потерпають від відключень електроенергії і тепла після чергових потужних атак Росії. Укрзалізниця після масованого удару по Харкову, направила у регіон спеціальний поїзд, який має спеціалізоване обладнання для приготування одночасно великої кількості їжі, повідомляє залізничний перевізник, інформує ZN.ua.

Food Train Укрзалізниці може приготувати для мешканців Харківщини тисячі порцій їжі. “Вони будуть доставлені в лікарні, для внутрішньо переміщених осіб та тих, хто постраждав в результаті обстрілів”, – повідомляє перевізник.

Як зазначається у повідомленні, цей проєкт неможливий без підтримки Фонду Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), які забезпечили створення та операційну діяльність поїзда.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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Укрзалізниця надіслала спецпотяг для швидкого приготування їжі в ХарківУкрзалізниця надіслала спецпотяг для швидкого приготування їжі в Харків
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