Укрзалізниця планує запустити «сімейні вагони»

Укрзалізниця спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Про це заявив голова правління УЗ Євген Лященко на брифінгу в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Укрзалізниця планує запустити «сімейні вагони»
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

«Сімейні вагони» будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", — сказав Лященко.

За його словами, проєкт буде реалізовано до кінця року.

Голова Укрзалізниці також уточнив, що концепцію проєкту розробила Укрзалізниця з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів.





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