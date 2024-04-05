2024-04-05
Укрзалізниця планує запустити «сімейні вагони»
Укрзалізниця спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях. Про це заявив голова правління УЗ Євген Лященко на брифінгу в четвер,
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
«Сімейні вагони» будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах, це шість вагонів. Можливо, таких вагонів буде більше", — сказав Лященко.
За його словами, проєкт буде реалізовано до кінця року.
Голова Укрзалізниці також уточнив, що концепцію проєкту розробила Укрзалізниця з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів.