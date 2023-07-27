«Укрзалізниця» запустила додаткові потяги з Києва до Львова на вихідні

Мова йде про останні вихідні тижня.

«Укрзалізниця» повідомила про збільшення рейсів потягів між Києвом та Львовом на кінець липня. Зокрема буде додано відразу два додаткові потяги, йдеться в повідомленні компанії, інформує ZN.ua.

Уже відкрито продаж на додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом на 28, 30 та 31 липня.

Так, у п?ятницю, 28 липня, додатковий потяг 163/164 Київ — Львів відправиться о 6:28 з Києва та прибуде до Львова о 13:58. У зворотному напрямку потяг вирушить зі Львова о 14:50 та прибуде до Києва о 22:47.

У суботу та неділю 30-31 липня додаткові рейси здійснить поїзд 191/192, який відправлятиметься з Києва о 07:05 та прибуватиме до Львова о 14:49. Зі Львова у зворотному напрямку потяг відправиться о 14:37, прибуття до Києва заплановано о 22:05.

«Квитки на всі ці рейси вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів», - запевняють у компанії.


Ірина Знась, ZN.ua





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