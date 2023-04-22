Поліція Києва повинна зупиняти маршрутки під час повітряної тривоги – КМДА

У департаменті муніципальної безпеки наголосили, що кожен у столиці має право отримати захист.

Київська міська державна адміністрація обговорювала із поліцейськими те, що водії маршруток не виконують рішення столичної влади про припинення руху громадського транспорту під час повітряної тривоги. Правоохоронці повинні зупиняти таких приватних перевізників, щоб пасажири могли перейти в укриття, наголосив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук на пресконференції в "Укрінформі", інформує ZN.ua.

Поліція Києва повинна зупиняти маршрутки під час повітряної тривоги – КМДА
© КМДА

"Те, що приватні перевізники не виконують рішення ради оборони міста, про це ми говорили із патрульною поліцією, вони під час повітряної тривоги повинні зупиняти в тому числі приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення", – сказав він.

Ткачук зауважив, що кожен житель і гість Києва має право на захист в разі повітряної тривоги, незалежно від місця перебування.

Представник КМДА також розповів, що Департамент транспорту має доручення підготувати QR-коди на зупинках, які дозволять дізнатися розташування найближчих укриттів після зчитування через телефон. За даними столичних органів, 80% зупинок у місті обладнані для захисту або мають відповідні споруди неподалік, зокрема підземні переходи.


Максим Царук, ZN.ua





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