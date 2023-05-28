Із Києва до Одеси на літо запустили новий потяг

Загалом, з 2151 вагонів, що курсуватимуть влітку по Україні, 1064 — працюватимуть з кондиціонуванням.

Влітку з Києва до Одеси запустять новий поїзд.Про це повідомляє Одеська міська рада.

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У графіку «Укрзалізниця» додала новий поїзд №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, інформує ZN.ua .

Також «Укрзалізниця» подовжили курсування поїздів:

№105/106 Одеса — Київ — Одеса прямуватиме до станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;

№53/54 Одеса — Дніпро — Одеса в новому графіку зможе курсувати до Запоріжжя.

Новий розклад почне діяти з 10 червня.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили , що до до 31 травня буде завершено підготовку вагонів до літнього сезону перевезень.

З 2151 вагонів активного літнього парку вже підготували 1902, з них 1064 — з кондиціонуванням.

Під час підготовки вагонів до літнього сезону, залізничники проводять такі роботи: