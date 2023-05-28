Із Києва до Одеси на літо запустили новий потяг

Загалом, з 2151 вагонів, що курсуватимуть влітку по Україні, 1064 — працюватимуть з кондиціонуванням.

Влітку з Києва до Одеси запустять новий поїзд.Про це повідомляє Одеська міська рада.

Із Києва до Одеси на літо запустили новий потяг
© depositphotos/beibaoke

У графіку «Укрзалізниця» додала новий поїзд №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, інформує ZN.ua.

Також «Укрзалізниця» подовжили курсування поїздів:

  • №105/106 Одеса — Київ — Одеса прямуватиме до станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;
  • №53/54 Одеса — Дніпро — Одеса в новому графіку зможе курсувати до Запоріжжя.

Новий розклад почне діяти з 10 червня.

Раніше в "Укрзалізниці" повідомили, що до до 31 травня буде завершено підготовку вагонів до літнього сезону перевезень.

З 2151 вагонів активного літнього парку вже підготували 1902, з них 1064 — з кондиціонуванням.

Під час підготовки вагонів до літнього сезону, залізничники проводять такі роботи:

  • продув системи вентиляції вагонів;
  • очищення повітряних фільтрів вагонів;
  • розконсервування та дозаправлення системи кондиціонування повітря;
  • розконсервування вікон після зимового періоду;
  • та інші технічні регламентні роботи, як-то перевірка ходової частини вагонів, перевірка системи водопостачання і т.д.

Лія Ільченко, ZN.ua





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