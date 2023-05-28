2023-05-28
Із Києва до Одеси на літо запустили новий потяг
Загалом, з 2151 вагонів, що курсуватимуть влітку по Україні, 1064 — працюватимуть з кондиціонуванням.
Влітку з Києва до Одеси запустять новий поїзд.Про це
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У графіку «Укрзалізниця» додала новий поїзд №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, інформує
Також «Укрзалізниця» подовжили курсування поїздів:
- №105/106 Одеса — Київ — Одеса прямуватиме до станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;
- №53/54 Одеса — Дніпро — Одеса в новому графіку зможе курсувати до Запоріжжя.
Новий розклад почне діяти з 10 червня.
Раніше в "Укрзалізниці"
З 2151 вагонів активного літнього парку вже підготували 1902, з них 1064 — з кондиціонуванням.
Під час підготовки вагонів до літнього сезону, залізничники проводять такі роботи:
- продув системи вентиляції вагонів;
- очищення повітряних фільтрів вагонів;
- розконсервування та дозаправлення системи кондиціонування повітря;
- розконсервування вікон після зимового періоду;
- та інші технічні регламентні роботи, як-то перевірка ходової частини вагонів, перевірка системи водопостачання і т.д.
Лія Ільченко, ZN.ua