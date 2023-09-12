Кросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшим

Компанія Skoda почала продавати в Європі компактний кросовер Skoda Karoq у новій спортивній комплектації Sportline. Вона оснащується 2,0-літровим дизельним двигуном TDI потужністю 115 к.с.

Кросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшим

Sportline - це нова топова комплектація кросовера Skoda Karoq. Вона отримала велику кількість стандартного обладнання та простіший дизельний мотор. Завдяки такому двигуну Karoq Sportline коштує дешевше, ніж раніше.

Зокрема, у Karoq Sportline в стандартному обладнанні є кілька подушок безпеки, світлодіодні денні ходові вогні, світлодіодні задні ліхтарі, зовнішні дзеркала заднього виду з електричним регулюванням, складанням і підігрівом, автоматичне освітлення і датчик дощу, екстрене гальмування в місті, система попередження про виїзд зі смуги руху, адаптивний круїз-контроль та обмежувач швидкості, цифрова панель приладів Skoda Virtual Cockpit.

Крім того, є спортивні передні сидіння, автоматичний кондиціонер, інформаційно-розважальна система Bolero з сенсорним екраном, багатофункціональне кермо спортивного дизайну, обтягнуте шкірою і регульоване по висоті і глибині, педалі з нержавіючої сталі, тканинна оббивка, рейлінги на даху, 18-дюймові легкосплавні диски, екстер'єр-пакет Sportline та багато іншого.

Під капотом знаходиться чотирициліндровий 2,0-літровий дизельний двигун TDI потужністю 115 к.с. і 300 Нм крутного моменту, який працює разом із шестиступінчастою механічною коробкою передач. Привід – передній. Розгін до 100 км/год займає 7 секунд за максимальної швидкості 193 км/год. Skoda стверджує, що з таким мотором у Karoq середня витрата палива становить 4,8 літрів на 100 км шляху. Рівень викидів СО2 – 125 г/км.

Кросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшим

Skoda Karoq Sportline з 2,0-літровим дизелем TDI потужністю 115 к.с. коштує 39 000 євро. Версія з 2,0-літровим дизельним мотором TDI потужністю 150 к.с, з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач і з повним приводом коштує 46 905 євро.

В Україні зараз Skoda Karoq з 2,0-літровим дизельним двигуном TDI потужністю 150 к.с., з роботизованою коробкою передач і з повним приводом коштує від 1 346 314 гривень. Це комплектація Ambition. Версія з 1,4-літровим бензиновим двигуном TSI потужністю 150 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, коштує від 1 109 947 гривень.

Нагадаємо, раніше компанія Skoda вперше показала Skoda Superb нового покоління. Це буде вже четверте покоління популярного чеського автомобіля. У продажу ця новинка з'явиться у 2025 році.


Максимов Віталій, Тудей





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