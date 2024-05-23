Двигун 100-річного автомобіля завели після 74 років на звалищі (відео)

У Сполучених Штатах оживили легендарний автомобіль Ford T, випущений у 1923 році. Цей транспортний засіб був виявлений на сміттєзвалищі, де він провів 74 роки. Ролик про цю знахідку з’явився на YouТube-каналі Jennings Motor Sports, пише «Автотема» .

З’ясувалося, що Ford T списали у 1950 році, після чого він був поміщений на сміттєзвалище. Попри тривалий час, проведений просто неба, класичний автомобіль так і не був утилізований.

Зовнішній вигляд автомобіля далекий від ідеалу — кузов покритий іржею, а дерев’яний дах прогнив та обвалився. Однак, машина залишилася в комплектному стані та навіть зі збереженими шинами.

Що стосується двигуна Ford T, він також чудом «вижив». Під час демонтажу виявилося, що всередині були іржа та гніздо гризунів, але після очищення двигуна, заміни свічок запалювання та акумулятора, а також подачі палива, мотор ожив. Спочатку він спалахнув, потім протік радіатор, але двигун запрацював. Наступним завданням стоїть допомогти Ford T знову повноцінно їздити.

Варто згадати, що Ford T став першою моделлю, що випускалася масово. Завдяки впровадженню конвеєрного методу виробництва з 1908 по 1927 роки, було виготовлено понад 15 мільйонів таких автомобілів. Модель оснащувався 2,9-літровим бензиновим двигуном з чотирма циліндрами, потужність якого варіювалася від 20 до 23 к. с. у різні періоди.