За океаном знайшли рідкісний пікап-кабріолет Chevrolet 2006 року без пробігу (відео)

У США знайшли ідеально збережений Chevrolet SSR 2006 року. Спортивний пікап виглядає як новий. Про автомобіль розповіли на Youtube-каналі Max Motive, повідомляє «Фокус».

Цей пікап Chevrolet SSR зберігався в гаражі й не експлуатувався. На його одометрі висвічується пробіг усього 116 миль (187 км). Кузов, салон та силовий агрегат у чудовому стані. Скоріше за все, авто купували з ціллю подальшого перепродажу.

Річ у тім, що обрали Chevrolet SSR останньої серії, оснащений 6,0-літровим V8 зі збільшеною до 400 сил потужністю. Розгін до сотні займає 5,3 с, а максимальна швидкість авто становить 203 км/год.

До того ж, задньопривідне авто оснащене 6-ступінчастою механічною КПП (більшість SSR мали 4-ступінчастий автомат). Пікап Chevrolet оснащений опційними хром-пакетом і акустикою Bose з CD-чейнджером, а його салон оздоблено дорогою шкірою.

Нагадаємо, що Chevrolet SSR – нестандартний гібрид пікапа, спорткара та кабріолета. Двомісне авто в ретростилі має складний металевий дах. Із 2003 по 2006 рік випустили трохи більше, ніж 24 тис. цих авто.