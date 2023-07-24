РФ не пропустила через Керченську протоку суховантаж з Туреччини: знайшли на ньому сліди вибухівки

Судно прямувало в Ростов-на-Дону.

Російські спецслужби не пустили через Керченську протоку суховантажне судно, яке прямувало в Ростов-на-Дону з Туреччини 22 липня. Як заявила ФСБ у трюмі іноземного судна виявили сліди вибухівки. Про це повідомляє "Інтерфакс", інформує ZN.ua.

Як повідомила ФСБ, судно для навантаження зернових культур прямувало до порту Ростова-на-Дону. У його трюмі виявили "сліди вибухових речовин динітротолуолу та тетрилу, а також ознаки стороннього втручання в конструктивні частини суховантажу".

"Встановлено, що наприкінці травня судно знаходилося в українському порту Кілія. У липні в турецькому порту Тузла було здійснено повну зміну суднової команди, що складалася з 12 громадян України, і змінено назву суховантажу. Вказані обставини можуть свідчити про можливість використання іноземного цивільного судна для доставки вибухівки на територію України", - йдеться в заяві ФСБ.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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