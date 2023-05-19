У США можуть відкликати мільйони автомобілів через небезпечні подушки безпеки

Американська Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) вимагає від компанії ARC Automotive перевірити 67 млн подушок безпеки через дефект, який збільшує ризик травми або смерті при ДТП. Під відгук можуть потрапити мільйони автомобілів.

За даними NHTSA, через проблеми з піропатроном подушка безпеки під час надування при ДТП може луснути і обсипати водія та пасажирів гострими металевими уламками механізму. Це збільшує ризик травми або смерті під час дорожньої аварії.

Про існування цієї проблеми з подушками безпеки компанії ARC Automotive стало відомо кілька років тому. У 2015 році Американська Національна адміністрація безпеки дорожнього руху розпочала офіційне розслідування можливого дефекту подушок безпеки ARC Automotive.

У травні 2023 року ця організація рекомендувала ARC Automotive перевірити 67 млн подушок безпеки водія та пасажирів, які випущені до січня 2018 року. Цими системами безпеки оснащуються автомобілі таких автовиробників як General Motors, Chrysler, BMW, Hyundai, Kia та ін.

Проте компанія ARC Automotive відмовилася перевіряти подушки безпеки. Вона заявила, що під час випробувань не виявлено дефектів.

Тим часом, концерн General Motors минулого тижня оголосив, що перевірить майже 1 млн автомобілів через можливі проблеми з подушками безпеки компанії ARC Automotive. Під перевірку потрапили Buick Enclave, Chevrolet Traverse та GMC Acadia 2014-2017 модельних років.

Концерну General Motors відомо про два випадки вибуху подушок безпеки в автомобілях, які вона випустила. Йдеться про кросовер Chevrolet Traverse.

Слід сказати, що Американська Національна адміністрація безпеки дорожнього руху вже понад 15 років вивчає випадки вибухів подушок безпеки. Спочатку проблеми було виявлено з подушками безпеки японської компанії Takata. Внаслідок цього у різні роки перевірили мільйони автомобілів. У 2017 році в США компанія Takata визнала свою провину та погодилася заплатити штраф у розмірі 1 млрд доларів. А ось компанія ARC Automotive своєї провини не визнає. Очевидно, у цьому випадку справа дійде до суду.

У всьому світі з 2009 року по 2022 рік загинули 30 людей через подушки безпеки Takata, що вибухнули. Ще більше людей отримали травми різного ступеня важкості.

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