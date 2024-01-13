На румунсько-українському кордоні фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет"

Причини і тривалість акції невідомі.

Рух вантажівок через румунський пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне", заблоковано, повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує ZN.ua .

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"На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет». Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках", - сказано в інформації.

Поки що значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не спостерігається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів. Пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється в звичайному режимі.