На польсько-українському кордоні запрацює електронна черга для автобусів

В тестовому режимі програму запровадять з 1 серпня.

На польско-українському кордоні, в пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" з 1 серпня 2023 року запрацює електронна черга для регулярних автобусних рейсів. Про це розповіли в уряді, інформує ZN.ua.

На польсько-українському кордоні запрацює електронна черга для автобусів
© Novosti PL

Зокрема, для перетину кордону водіям чи логістам потрібно зареєструвати автобус у системі «єЧерга». Після цього треба приїхати в зазначений у маршруті час.

Зазначається, що поки електронна черга буде працювати у тестовому режимі. Через це час очікування на перетин кордону не буде змінюватись, адже йдеться лише про налаштування нового сервісу.

«Після налаштування всіх процесів — черги із пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути — і відповідно автобусні перевезення будуть відбуватися тільки згідно з «еЧергою», — пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У Мережі показали пікап “Таврія“ від ЗАЗУ Мережі показали пікап “Таврія“ від ЗАЗ
Повітряні сили прокоментували заяву Ryanair про бажання відновити польоти в УкраїнуПовітряні сили прокоментували заяву Ryanair про бажання відновити польоти в Україну
На польсько-українському кордоні запрацює електронна черга для автобусівНа польсько-українському кордоні запрацює електронна черга для автобусів
Компанія Northrop Grumman вперше запустила ядерний бомбардувальник B-21 RaiderКомпанія Northrop Grumman вперше запустила ядерний бомбардувальник B-21 Raider
Nissan розробляє Kicks нового покоління: фотоNissan розробляє Kicks нового покоління: фото
Блок рекламы


Похожие новости
18-річну українку переїхали кілька автобусів: подробиці трагедії18-річну українку переїхали кілька автобусів: подробиці трагедії
Варшава передасть Києву 60 вагонів метро, а Братислава – 25 автобусівВаршава передасть Києву 60 вагонів метро, а Братислава – 25 автобусів
На Volkswagen ID. Buzz утворилася багатомісячна чергаНа Volkswagen ID. Buzz утворилася багатомісячна черга
Німеччина передасть Україні 500 авто для патрулювання кордонів і це ще не всеНімеччина передасть Україні 500 авто для патрулювання кордонів і це ще не все
У Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяцьУ Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяць
Затори з фур на українсько-польському кордоні почали розсмоктуватися – посол України у ПольщіЗатори з фур на українсько-польському кордоні почали розсмоктуватися – посол України у Польщі
Через страйк у Польщі черга вантажівок на в’їзд в Україну розтягнулась на 58 кілометрівЧерез страйк у Польщі черга вантажівок на в’їзд в Україну розтягнулась на 58 кілометрів
Через війну в Україні не вистачає більше трьох тисяч шкільних автобусівЧерез війну в Україні не вистачає більше трьох тисяч шкільних автобусів
На західному кордоні вводять нові правила перетину автоНа західному кордоні вводять нові правила перетину авто
Понад 1250 вантажівок очікують на в'їзд до Росії на латвійсько-російському кордоніПонад 1250 вантажівок очікують на в'їзд до Росії на латвійсько-російському кордоні
Последние новости
Подгружаем последние новости