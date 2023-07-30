На польсько-українському кордоні запрацює електронна черга для автобусів

В тестовому режимі програму запровадять з 1 серпня.

На польско-українському кордоні, в пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" з 1 серпня 2023 року запрацює електронна черга для регулярних автобусних рейсів. Про це розповіли в уряді, інформує ZN.ua .

© Novosti PL

Зокрема, для перетину кордону водіям чи логістам потрібно зареєструвати автобус у системі «єЧерга». Після цього треба приїхати в зазначений у маршруті час.

Зазначається, що поки електронна черга буде працювати у тестовому режимі. Через це час очікування на перетин кордону не буде змінюватись, адже йдеться лише про налаштування нового сервісу.

«Після налаштування всіх процесів — черги із пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути — і відповідно автобусні перевезення будуть відбуватися тільки згідно з «еЧергою», — пояснив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.