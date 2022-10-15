У Німеччині затвердили новий проїзний для метро, автобусів та поїздів: скільки коштує білет на місяць

Влітку українські біженці могли використати проїзний вартістю 9 євро. Він діяв на всі види наземного транспорту – метро, автобус та поїзд. Влада затвердила новий квиток, який обійдеться на 40 євро дорожче.

Громадяни Німеччини та приїжджі з наступного року зможуть вільно користуватися метро, автобусами та потягами, заплативши 49 євро на місяць. Проїзний буде доступний за передплатою з можливістю її скасування.

Як повідомило видання Spiegel, міністри транспорту федерального уряду та урядів штатів домовилися про доступну вартість квитка. При цьому поки що залишається незрозумілим, хто профінансує дешевий проїзд для пасажирів у ФРН.

Наголошено, що федеральний уряд планує виділяти на ці цілі 1,5 млрд євро на рік. Федеральні землі погодилися спільно фінансувати проект, проте вони хочуть отримати від центральної влади більше коштів на фінансування місцевого транспорту.

Федеральний міністр транспорту Фолькер Віссінг повідомив, що технічні питання узгоджені і можна приступати до реалізації ініціативи.

"Введення загальнонаціонального квитка, заплановане на 1 січня 2023 року, має бути нашою метою", - наголосив чиновник.

При цьому багато політиків вважають вартість проїзного квитка в 49 євро надто високою. У Берліні запропонували запровадити диференційовану модель оплати проїзду.

Столичний сенатор із транспорту Беттіна Яраш висловилася про новий проект. Вона наголосила, що розробить концепцію того, як використати квиток у Берліні, щоб запровадити соціально орієнтовані пропозиції, а потім застосувати їх по всій країні.

"У Берліні багато людей, які не можуть зібрати 49 євро на місяць", – пояснила Яраш.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині готуються прийняти нову хвилю українських біженців. Влада вважає, що кількість приїжджих збільшиться через масований ракетний обстріл і зиму, що наближається.