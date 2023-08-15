Дизайнери показали новий бюджетний кросовер Suzuki eVX

Компанія Suzuki зараз розробляє новий електричний кросовер Suzuki eVX, який матиме доступну ціну. Дизайнери іспанського видання Motor показали на рендерних зображеннях, як він виглядатиме.

Якщо бути точнішим, то як називається ця новинка – ще не відомо. Взимку 2023 року в Індії на автосалоні в Нью-Делі публіці показали концепт Suzuki eVX. Тому поки що перший в історії компанії Suzuki електромобіль так і називають.

Так, Suzuki eVX - це перший повноцінний електромобіль компанії Suzuki. Його створили на новій платформі. Його довжина становитиме близько 4,3 м. Тобто це буде компактний кросовер. Він, можливо, замінить Suzuki S-cross.

На рендерах електричний кросовер eVX виглядає непогано. Серійна версія, як і концепт, мабуть, не матиме традиційних дверних ручок на задніх дверях. За основу для рендерів взяли концепт eVX, а також його шпигунські фотографії. Цей кросовер вже активно тестують на дорогах загального користування.

Покупцям запропонують кілька версій Suzuki eVX, залежно від електричної установки. Так, буде версія з одним електромотором та версія з двома електромоторами (це версія з повним приводом). До речі, Suzuki говорить, що перший в її історії електричний кросовер буде поєднувати можливості повного приводу з перевагами сучасних електромобілів. Цікава заява.

Єдине, що підтверджено офіційно, це те, що eVX отримає батарею на 60 кВтч. З такою батареєю запас ходу цього електромобіля становитиме 450 км за європейським тестовим циклом. В Індії, до речі, запас ходу у eVX має бути близько 550 км. Чому така різниця? Тому що європейський тестовий цикл випробувань електромобілів строгіший, ніж індійський тестовий цикл.

Коли Suzuki почне продавати кросовер Suzuki eVX? В Індії він з'явиться у 2024 році, а в Європі – у 2025 році. Звичайно, європейська версія сильно відрізнятиметься від азіатської версії.

Скільки коштуватиме Suzuki eVX - ще точно не відомо. Стверджується, що він матиме доступну ціну.

В Україні зараз найдоступніша модель Suzuki – це компактний кросовер Suzuki Ignis. Він коштує від 636 тисяч гривень. Під капотом у нього знаходиться гібридний 1,2-літровий двигун, який працює разом із 5-ступінчастою механічною коробкою передач або з CVT

Раніше ми повідомили, що компанія Suzuki почала продавати хетчбек, який коштує від 5000 доларів.