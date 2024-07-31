Новий позашляховик Nissan Patrol 2025 засвітився до прем’єри (фото)

Nissan Patrol 2025 модельного року обіцяє порадувати автолюбителів своїм оновленим зовнішнім виглядом та покращеним салоном. Цей SUV буде оснащений двигуном V6 твін-турбо, який розвиває 450 к.c., пише mauto.

Портал The Drive виклав в мережу шпигунські знімки нового позашляховика Nissan Patrol. Очікується, що офіційна презентація моделі відбудеться до кінця 2024 року.

Прототип нового Nissan Patrol з індексом Y63 було помічено під час дорожніх випробувань на Близькому Сході. Незважаючи на маскувальну плівку, деякі елементи дизайну все ж можна роздивитися.

Nissan Patrol 2025, який розроблено на базі Infiniti QX80, зберігає спільні риси з цією моделлю. Обидва автомобілі мають схожі контури, але відрізняються елементами передньої частини, такими як фари та решітка радіатора. Варто зазначити, що у Nissan Patrol традиційні дверні ручки, на відміну від висувних в Infiniti QX80.

Очікується, що Nissan Patrol 2025 у спадок від Infiniti QX80 отримає передові технології, включаючи цифрову приладову панель та великий сенсорний екран. Також передбачається, що новий SUV буде обладнаний 3,5-літровим двигуном V6 твін-турбо потужністю 450 к.с., 9-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.





Интересные новости
Jeep розкрив ціну нового кросовера Compass 2025 (фото)Jeep розкрив ціну нового кросовера Compass 2025 (фото)
Ввезти авто з-за кордону буде дорожче на 15%: в Раді ухвалили відповідний законопроєктВвезти авто з-за кордону буде дорожче на 15%: в Раді ухвалили відповідний законопроєкт
Вже не зможуть сісти за кермо: в Україні готують нову заборону водіямВже не зможуть сісти за кермо: в Україні готують нову заборону водіям
Новий позашляховик Nissan Patrol 2025 засвітився до прем’єри (фото)Новий позашляховик Nissan Patrol 2025 засвітився до прем’єри (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Jeep розкрив ціну нового кросовера Compass 2025 (фото)Jeep розкрив ціну нового кросовера Compass 2025 (фото)
Екстремальний краш-тест: новий кросовер Chery скинули з висоти 9 поверху (відео)
Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)
Укрзалізниця вказала новий експортний напрямок для зернових - щодня 1368 вагонів збіжжяУкрзалізниця вказала новий експортний напрямок для зернових - щодня 1368 вагонів збіжжя
Навіть менша за Запорожець: в Японії створили компактну електричку дешевше $7 000 (фото)Навіть менша за Запорожець: в Японії створили компактну електричку дешевше $7 000 (фото)
Оновлений Nissan Rogue тестують майже без камуфляжуОновлений Nissan Rogue тестують майже без камуфляжу
Hyundai тестує у Європі новий дешевий електричний кросоверHyundai тестує у Європі новий дешевий електричний кросовер
У Європі дебютував оновлений Jeep Wrangler (фото)У Європі дебютував оновлений Jeep Wrangler (фото)
Кросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшимКросовер Skoda Karoq отримав новий двигун і став дешевшим
Дизайнери показали новий бюджетний кросовер Suzuki eVXДизайнери показали новий бюджетний кросовер Suzuki eVX
Последние новости
Подгружаем последние новости