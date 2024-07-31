Новий позашляховик Nissan Patrol 2025 засвітився до прем’єри (фото)

Nissan Patrol 2025 модельного року обіцяє порадувати автолюбителів своїм оновленим зовнішнім виглядом та покращеним салоном. Цей SUV буде оснащений двигуном V6 твін-турбо, який розвиває 450 к.c., пише mauto .

Портал The Drive виклав в мережу шпигунські знімки нового позашляховика Nissan Patrol. Очікується, що офіційна презентація моделі відбудеться до кінця 2024 року.

Прототип нового Nissan Patrol з індексом Y63 було помічено під час дорожніх випробувань на Близькому Сході. Незважаючи на маскувальну плівку, деякі елементи дизайну все ж можна роздивитися.

Nissan Patrol 2025, який розроблено на базі Infiniti QX80, зберігає спільні риси з цією моделлю. Обидва автомобілі мають схожі контури, але відрізняються елементами передньої частини, такими як фари та решітка радіатора. Варто зазначити, що у Nissan Patrol традиційні дверні ручки, на відміну від висувних в Infiniti QX80.

Очікується, що Nissan Patrol 2025 у спадок від Infiniti QX80 отримає передові технології, включаючи цифрову приладову панель та великий сенсорний екран. Також передбачається, що новий SUV буде обладнаний 3,5-літровим двигуном V6 твін-турбо потужністю 450 к.с., 9-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.