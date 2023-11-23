Навіть менша за Запорожець: в Японії створили компактну електричку дешевше $7 000 (фото)
Японська компанія KG Motors вступила на ринок електромобілів із презентацією своєї першої моделі – компактного міського електромобіля. Цей інноваційний транспорт вважається одним із наймініатюрніших у своєму класі, всього лише 2,45 метра завдовжки, і спроектований спеціально для одного пасажира. З його легкими пластиковими кузовними панелями автомобіль обіцяє бути напрочуд компактним і маневреним.
Новинка планує з’явитися на виробничій лінії з 2025 року і ціна стартує від 1 мільйона ієн (приблизно $6600), інформує