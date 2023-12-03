В Японії впав американський конвертоплан

Він виконував військову місію.

Конвертоплан V-22 Osprey Армії США впав у океан неподалік узбережжя Японії. На борту американського літального апарата перебувало вісім військовослужбовців. Про це повідомляє видання NHK , інформує ZN.ua .

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За словами прессекретаря японської берегової охорони, конвертоплан Osprey американських військових зазнав аварії біля узбережжя японського острова Якусіма на півдні префектури Кагосіма. Берегова охорона отримала інформацію про аварію близько 14:47 за місцевим часом.

Після цього берегова охорона відправила патрульний човен та літаки до зони катастрофи. Наразі немає інформації про те, чи є загиблі та поранені серед людей, які були на борту конвертоплана Osprey.

В той же час представники префектури Кагосіма кажуть, що американський Osprey приземлився на узбережжі поблизу аеропорту Якусіма близько 14:37, а його лівий двигун був у вогні.