В Японії впав американський конвертоплан
Він виконував військову місію.
Конвертоплан V-22 Osprey Армії США впав у океан неподалік узбережжя Японії. На борту американського літального апарата перебувало вісім військовослужбовців. Про це повідомляє видання
За словами прессекретаря японської берегової охорони, конвертоплан Osprey американських військових зазнав аварії біля узбережжя японського острова Якусіма на півдні префектури Кагосіма. Берегова охорона отримала інформацію про аварію близько 14:47 за місцевим часом.
Після цього берегова охорона відправила патрульний човен та літаки до зони катастрофи. Наразі немає інформації про те, чи є загиблі та поранені серед людей, які були на борту конвертоплана Osprey.
В той же час представники префектури Кагосіма кажуть, що американський Osprey приземлився на узбережжі поблизу аеропорту Якусіма близько 14:37, а його лівий двигун був у вогні.
Джерела у міністерстві транспорту Японії заявляють, що конвертоплан вилетів з бази морської піхоти США Івакуні в префектурі Ямагучі, в напрямку авіабази США Кадена в префектурі Окінава.