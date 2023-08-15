У США під час авіашоу розбився МіГ-23. Він впав на територію житлового комплексу

Жертв, на щастя, немає. Розпочато розслідування.

Учора у США під час авіашоу в місті Бельвілл розбився радянський винищувач МіГ-23. Як зазначає пресслужба аеропорту Детройта, пілот та другий член екіпажу катапультувалися, інформує ZN.ua.

У США під час авіашоу розбився МіГ-23. Він впав на територію житлового комплексу
© Скріншот ZN.UA

Аварія трапилася під час демонстраційних польотів. Борт впав на паркування житлового комплексу. Як наслідок, пошкоджено кілька автомобілів, проте інформації про загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Що стосується екіпажу, якому вдалося катапультуватися, то обоє його членів були госпіталізовані. Щоправда, серйозних травм у них немає, тож це радше запобіжний захід, який є стандартним під час таких ситуацій.

Федеральне авіаційне управління США вже розпочало розслідування причин, що призвели до аварії.

Нагадаємо, МіГ-23 - багатоцільовий радянський винищувач зі змінною геометрією крила. На озброєння його прийняли у 1996-му, проте у 1985-му серійне виробництво припинили. Наразі цей тип літака є на озброєнні у понад 20 країн.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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